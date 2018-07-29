〈觀察〉數位借貸浪潮來襲 從線下走到線上 無卡分期成下一戰場？

數位化趨勢浪潮，延燒至借貸市場，中租控股獨家與 Yahoo 奇摩購物聯手首推「無卡分期」服務，指不需要信用卡，也可以申請分期服務。而中租從事無卡分期服務已有 17 年的經驗，過去服務主要為線下實體商店，例如車行、醫美診所和樂器行等，平均年撥款 75 至 100 億元，在與電商合作下，無卡分期正式從線下走到線上，這波商機正持續發酵中。

所謂的無卡分期，指的是不用信用卡就可以申請分期的服務，其中會使用無卡分期的客群，包括：沒有信用卡的家庭主婦、學生，或者是有信用卡但額度比較低，以及在特別節日但手頭資金較不足的消費者等。

觀察借貸市場，過去「無卡分期」在線下實體商店運作時，普遍被稱為「消費分期」，中租控股數位金融發展組協理吳建頤表示，中租從事無卡分期服務已有 17 年的時間，近年來年平均撥款 75 至 100 億元，成效相當不錯，當時思考若線下可以做的那麼好，那線上呢？因此，與國內電商和零售業接觸後，決定攜手與 Yahoo 奇摩購物合作。

中租在線上無卡分期服務中，主要擔任的角色為擔保與撥款，過去線下撥款前審核過程，包括紙本單子填寫資料、徵審以及信用審查。

由於是無卡分期，審核過程中，吳建頤說，中租會特別聚焦申請人購買商品的動機、購買什麼樣的商品，以及身分和信用狀況等，經內部審核通過，才會撥款項給商家，而申請人需要付一筆手續費，而後依照分期的金額進行還款。

值得留意的是，無卡分期從線下轉為線上後，除了不須紙本外，審核時間也大幅縮短至 30 到 90 分鐘內即可完成。且根據分析，無卡分期消費的品項主要為高單價的商品，例如手機、冷氣和機車等，平均客單價高於一般消費者超過 6 倍。

其實，通常會使用無卡分期有三種狀況，包括第一信用卡額度不夠，例如買一台 60 萬元的重機，或是家族旅遊可能需要一次刷超過 20 萬元等狀況；第二不想讓家人知道這筆消費，例如年輕人買 3 萬多元的手機，不想這筆消費出現在帳單中；第三父親節、母親節等特別節日，剛好手頭上沒什麼資金，也有可能會透過無卡分期的方式來進行消費。

觀察使用無卡分期的客群，年齡普遍在 20 歲至 35 歲區間，且其中高達 45% 曾使用過信用卡，另無卡分期服務，確實也帶動電商業績成長。

不過，目前線上無卡分期的趨勢，在市場上還尚未普及，但從金融數位化趨勢、便利性以及電商消費數據來看，無卡分期確有其商機在，不過後續要如何發酵，仍需要時間。