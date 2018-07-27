通貨膨脹竟創天文數字 委內瑞拉身陷重大經濟災難

根據 CNBC 分析報導，委內瑞拉正經歷一場世界史上，最嚴重之一的經濟災難，物價每日上漲，早已完全失控。

國際貨幣基金 (IMF) 本週說，該拉丁美洲國家身陷嚴重經濟與社會危機，至年底，通貨膨脹將達到百分之一百萬。IMF 認為委內瑞拉情況，可直比 1923 年的德國，與 2000 年代末期的辛巴威，那時對貨幣的需求崩盤，使得物價高漲，帶來嚴重社會問顯。

「極度通貨膨脹讓經濟系統停擺，嚇跑了外國投資人，本土企業亦大感失望，還毀了家庭儲蓄與工資的價值，傷害長期的經濟成長，」Fasanara 資本公司執行長 Francesco Filia 告訴 CBNC 說。

他並指出：「這將導致連續違約，資本控制已無可避免。一旦這種情況發生，便很難加以停止，因為決策官員的信譽已嚴重受損。」

委內瑞拉的經濟主要依靠石油出口，曾經是非常富裕的國家。石油約佔該國出口總額的 90%。2014 年，當油價開始大跌，委國收入大減，帶來了新的經濟挑戰。

自 2013 年以來，委內瑞拉政府將本國貨幣高估，並嚴格控制美元。這意味委內瑞拉民眾更難以本國貨幣兌換美元。這讓本國貨幣進一步大增，進口商品減少。進口減少推升了國內物價，因而通貨膨脹上升到了記錄高點。

