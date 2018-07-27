媒體：澳洲官員相信美國最早下月轟炸伊朗核設施

近日，地緣政治風險頻頻閃現，國際油價顯著回升。澳洲媒體 ABC 周四報導稱，澳洲政府的高級官員表示，他們相信美國做好了轟炸伊朗核設施的準備，最早可能下月初行動。澳洲準備幫助美方識別潛在的目標。

這種猜測是美國總統川普和伊朗總統魯哈尼之間爆發激烈爭吵與武力恫嚇之際出現的。

本月，投資者高度關注全球貿易戰將如何衝擊原油需求，同時還關注 OPEC 增加產量的承諾，以及美國制裁伊朗的政策將如何推進。這些都將在短期內施壓油價。

不過，高盛認為，這並不意味著原油牛市的逆轉，油價仍有望在年底前測試 80 美元。

澳洲協助美國？

ABC 稱，澳洲一處秘密的國防設施可能會被用於確定伊朗的攻擊目標，英國情報部門也會發揮相同的作用。

位於澳洲北領地的頂級機密機構「松樹谷」（Pine Gap）聯合防禦設施一直被視為是「五眼聯盟」的情報合作方，它的作用是指揮美國的間諜衛星。「五眼聯盟」是一個國際情報分享團體，由英國、美國、加拿大、澳洲和新西蘭組成。

報導還稱，來自鮮為人知的間諜機構澳洲地理空間情報組織（Australian Geospatial-Intelligence Organisation）的分析師們預計也將參與行動。

儘管澳洲政府中的一些人堅定地認為川普準備對伊朗動用武力，但另一些人則堅持認為，鑒於與德黑蘭的衝突可能會引起來自中東無法預測的危險反應，這可能更多地是一種口頭恐嚇。

後者陣營就包括首相 Malcolm Turnbull。他很快出面表達了完全相反的看法，稱他沒有理由相信美國正準備對伊朗採取軍事行動：

川普總統已經把他的觀點清晰地傳達給了全世界，但這個故事並非是來自與我本人、外交部長、國防部長或者國防軍司令官商議的結果。

美伊口水仗

近日川普政府與魯哈尼政府之間的口水仗驟然升級。

上周日，魯哈尼警告稱，如果美國繼續挑起對立並持續威脅德黑蘭，伊朗可以封鎖霍爾木茲海峽，停止國際石油運輸。

當天，美國國務卿蓬佩奧在向加利福尼亞州的伊朗僑民發表講話時批評伊朗，並稱其領導人是「黑手黨」。他指責伊朗政府中的腐敗， 還承諾美國支持對政府不滿的伊朗人。

周一，川普回應魯哈尼關於對美國的和平與戰爭的言論。他在社交媒體上用大寫的英文警告魯哈尼不要威脅美國：「永遠不要再威脅美國，否則，伊朗將會承受史上少有國家遭遇過的結果。」

數小時之後，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）回應稱，伊朗過去曾遭受「更文明的國家」嚴厲批評，「(對於川普的警告) 我們沒有什麼感覺…… 伊朗已存在了幾千年，看過包括伊朗在內的各個帝國的興衰，這些變化比一些國家的歷史都來得長。當心點！」

英國泰晤士報（TIME）稱，川普已將伊朗列為頭號敵人。

美伊經濟戰

儘管真刀真槍的軍事轟炸行動尚且是一種猜測，但川普已經拿出了另一個遏制伊朗的「大殺器」——經濟戰爭和金融戰。

今年 5 月，川普宣布美國撤出 2015 年的伊朗核協議，並將在 11 月完全恢復對伊朗的最高級別經濟制裁。屆時，美政府通告中涉及到的企業、機構等必須切斷與伊朗的任何經濟聯繫，否則將被視為違反禁令，將遭受嚴重的懲罰。

過去近十個交易日內，受地緣政治風險及市場情緒刺激，國際油價震盪上揚。截至周四收盤，WTI 原油期貨主力合約 1809 收漲 0.45%，報 69.61 美元 / 桶。布蘭特原油期貨主力合約 1809 收漲 0.83%，報 74.54 美元 / 桶。