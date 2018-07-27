新特能源(01799-HK)簽署銷售多晶矽料框架協議 總金額預計80.24億元

新特能源(01799-HK)公佈，於2018年7月27日，公司及附屬公司新疆新特晶體矽高科技有限公司與獨立第三方隆基綠能科技股份有限公司的附屬公司銀川隆基矽材料有限公司、寧夏隆基矽材料有限公司、保山隆基矽材料有限公司、麗江隆基矽材料有限公司簽署銷售多晶矽料框架協議。

根據多晶矽銷售框架協議，公司及新特晶體矽公司將於2019年1月至2021年12月期間向隆基附屬公司銷售原生多晶矽料91,080噸，而隆基附屬公司則將按月根據其需求訂立個别訂單採購原生多晶矽料，訂單價格每月協商確定。若按照中國有色金屬工業協會矽業分會公佈的2018年7月第二週的多晶矽一級緻密料均價人民幣8.81萬元╱噸(含稅)測算，多晶矽銷售框架協議總金額預計人民幣80.24億元(含稅)。

董事會認為是次簽訂多晶矽銷售框架協議將有利於促進公司日常業務多晶矽產品的穩定銷售，保障公司日常經營，併與集團的未來發展吻合。且是次簽訂新合約將進一步提升集團在新能源行業的地位。

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