中國建築國際(03311-HK)就滁州項目與中建二局成立合營企業

中國建築國際(03311-HK)公佈，近日，中建國際投資(公司的全資附屬公司)、中建國際工程(公司的全資附屬公司)及中建二局組成投標聯合體，併共同就滁州項目投標。該投標聯合體中標滁州項目。根據投標文件，中建國際投資、中建國際工程、中建二局及滁州同創將按股權比例64%、5%、1%及30%組成滁州合營企業，以投資於滁州項目。

於2018年7月27日，中建國際投資、中建國際工程及中建二局訂立合作協議，據此，各方同意與滁州同創組成滁州合營企業，以投資於滁州項目；及製定彼等各自於滁州合營企業的權利及義務。滁州合營企業的註冊資本為人民幣1億元，由滁州合營企業的股權持有人按彼等各自於滁州合營企業的股權比例出資。

滁州項目是有關位於中國安徽省滁州經濟技術開發區的滁州塬創科技城一期PPP項目的建設、營運及移交的政府和社會資本合作(PPP)項目。滁州項目包括但不限於建設辦公室大樓、一個公共實驗室、住宅樓宇、花園及附連設施。滁州項目的地上建築面積及地下建築面積估計分别為35.52萬平方米及12萬平方米。

根據合作協議，滁州項目的建設期及營運期分别為3年及12年。滁州合營企業將就滁州項目與相關政府部門簽訂PPP項目協議，據此，滁州合營企業將獲授權管理及運營滁州項目，為期12年。滁州合營企業將就滁州項目提供服務向當地政府部門收取服務費。營運期屆滿後，滁州項目將移交予相關政府部門。

中建二局為中建股份的附屬公司，而中建股份則為公司的中介控股公司。

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