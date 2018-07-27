【IPO追蹤】希望教育(01765)招股價將以上限1.92元定價

全國第二大的民辦高等教育集團希望教育(01765-HK)已於今日中午截止公開發售，市場消息透露，其招股價將以上限1.92元定價，集資32.01億元。其招股價範圍是1.52至1.92元。

消息稱，希望教育要啟動回撥機制，令公開發售佔比由10%，增至佔30%。

目前於四川、貴州以及山西等地共運營9所院校的民辦高等教育集團希望教育將於8月3日掛牌，保薦人為花旗、招商證券國際，安排行尚有建銀國際、農銀國際、光大證券及首控證券。

希望教育於過去三年往績記錄期內，師資和生源都數量保持了穩定增長，在校就讀學生由2014/2015學年的41375增長至增長至2017/2018學年的86498人，教師人數亦由2014/2015學年的3085人增長至2017/2018學年的5527人。而收入方面，公司收入由2015年人民幣4.867億元增長到2017年的人民幣7.524億元。而截止到2018年三月底，公司錄得收入2.217億元人民幣，較2017年同期增加約34%。

公司在擴張業務方面採取較為進取的態度，自2008年來十年時間里，公司通過自建和收購兩種方式將學校數量擴張至9所。而在此次上市集資中，公司有約40%的資金，約港幣10.938億元，將用於收購新的高等教育學校及為所收購學校設立新的校區，公司招股書中稱，預期到2019年底，將收購三至四所高等教育學校。公司首席運營官兼常務副總裁蔣林稱公司認為公司在併購方面頗具經驗，對標的選擇會從區域、學生就業市場需求、院校規模以及標的價格等方面綜合考慮。他又指標的本身體量不一定要大，但一定要有發展前景，並無偏好特定區域。目前公司學校分佈在多個不同省份且所屬學校專業跨度大，被問及會否對管理運營帶來壓力，蔣林稱集團一大優勢在於目前已形成具有自身特色的一套集團化管理模式，不在於空間和時間區隔，更看重集團自身能力。

另外，為獲得海外運營經驗，公司還計劃於美國加州開辦經營一所寄宿制大學，獲認可授予計算機科學和工商管理學士學位，預計2019年第二季度獲得申請批准，預期2019年10月前就開始投入運營。

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