IMF：中國經濟表現強勁 關鍵改革取得進展

新華社27日消息，國際貨幣基金組織(IMF)26日表示，中國經濟繼續表現強勁，在加強金融監管、持續推動經濟開放等關鍵領域的改革取得進展，預計今年中國經濟將增長6.6%。

IMF當天在結束與中國“第四條款磋商”的聲明中說，IMF歡迎中國果斷將政策重點從高速增長轉向高質量增長的戰略，併贊賞中國近期改革方面取得的進展，特别是採取降低金融風險的措施和持續推進經濟開放。

IMF認為，中國經濟增長前景依然強勁，併為中國在現有政策議程基礎上加快推進再平衡調整和實施其他改革提供了機遇。IMF同意中國應繼續實施金融監管改革、控製預算外地方政府投資等，這些措施將有助於實現更可持續的經濟增長。此外，中國應更加果斷地實施結構性改革，以支持消費，減少污染，從而加快推進經濟再平衡進展。

IMF歡迎中國對自由貿易和多邊主義的堅定承諾，認為中國最近宣佈的一攬子開放政策是朝著正確方向邁出的步伐，併敦促中國加快在這一領域的改革。IMF建議，中國應以能夠支持和加強國際貿易體係和全球經濟的方式來化解貿易矛盾。

對於人民幣匯率，IMF認為，人民幣對一籃子貨幣匯率在2017年基本穩定，人民幣幣值大體符合基本面，IMF歡迎中國提高人民幣匯率的靈活性。

對於“一帶一路”倡議，IMF認為，應建立總體框架，改善協調和監督，採取更為開放的採購方式，併適當關註夥伴國的債務可持續性，這些措施將有助於該倡議的成功實施。

根據IMF章程第四條款規定，IMF每年都會派出工作小組到成員經濟體調研，就宏觀經濟政策、經濟發展形勢與成員經濟體進行磋商，併在IMF決策機構執董會進行討論。

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