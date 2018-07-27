【異動股】地產板塊快速拉升 深物業A(000011-CN)漲停

午後，地產板塊快速拉升，截止發稿，深物業A(000011-CN)漲停報11.61元，天津松江(600225-CN)漲9.87%報3.45元，深振業A(00006-CN)漲6.88%報6.21元，津濱發展(000897-CN)漲6.23%報2.73元，西藏城投(600773-CN)、大港股份(002077-CN)漲逾5%，京能置業(600791-CN)、沙河股份(000014-CN)、萬通地產(600246-CN)漲逾4%。

7月23日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議要求保持宏觀政策穩定，根據形勢變化相機預調微調、定向調控，應對好外部環境不確定性，保持經濟運行在合理區間：一是積極財政政策要更加積極;二是穩健的貨幣政策要松緊適度;三是加快國家融資擔保基金出資到位。

中信建投分析認為，對於房地產行業而言，幾大積極因素正在顯現：一，貨幣政策轉向帶來流動性邊際改善。二：去槓桿節奏趨於緩和。三：下半年重點城市增速修復進行時。積極因素累計有助於修復板塊信心。

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