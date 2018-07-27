〈APG評鑑倒數〉若再不及格 我國金融投資恐受三大損傷

亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」(On-Site)，若這次 APG 評鑑再不過關，恐將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，國際聲譽與地位恐大幅貶落，不可不慎。

台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG，不過在 2007 年被 APG 列入「追蹤名單」，期間因遲無改善進度，2011 年又被列入離制裁僅一步之遙的「加強追蹤名單」；打個比方，就是考試不及格又一再拖延補考，惹得校方揚言要留級。

為此，我國一直致力相關法規修正，並以 2015 年建構刑事沒收新制、2016 年制定資恐防制法以及修正洗錢防制法等實績，去年 7 月成功說服 APG 同意我國脫離「加強追蹤名單」，換言之，確定還有補考機會，也就是今年 11 月的「現地評鑑」。

除金控、銀行、證券、保險業等金融業者要加強洗錢防制以外，包括與金融業往來密切的會計師事務所，也都在評鑑以內，此次對我國的洗錢防制來說正處於一個歷史關鍵性的時刻，由於前幾年的兩次評鑑中，台灣都被列為觀察追蹤國家，此次評鑑至關重要。

評鑑結果分為「一般追蹤、追蹤名單、加強追蹤名單、緊急加強追蹤名單」，若再次沒有通過評鑑，尤其絕對不能被列入「緊急加強追蹤名單」，一旦落到此評級，台灣恐怕就會被防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 列為「高風險監控國家」，甚至是「不合作國家」，將重傷我國金融業發展，包含資金匯出入大受影響、金融機構在海外業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果。