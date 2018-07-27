1-6月全國規模以上工業企業利潤同比增長17.2%

7月27日從國家統計局獲悉，1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額33882.1億元，同比增長17.2%(按可比口徑計算)，增速比1-5月份加快0.7個百分點。6月份，規模以上工業企業實現利潤總額6582.9億元，同比增長20%，增速比5月份放緩1.1個百分點。

1-6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額10248.7億元，同比增長31.5%;集體企業實現利潤總額109.7億元，增長4.6%;股份製企業實現利潤總額24059.9億元，增長21%;外商及港澳台商投資企業實現利潤總額8197.6億元，增長8.7%;私營企業實現利潤總額8889.1億元，增長10%。

1-6月份，採礦業實現利潤總額2853.9億元，同比增長47.9%;製造業實現利潤總額28800.5億元，增長14.3%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2227.7億元，增長25.3%。

1-6月份，在41個工業大類行業中，29個行業利潤總額同比增加，1個行業持平，11個行業減少。主要行業利潤情況如下：煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長18.4%，石油和天然氣開採業增長3.1倍，農副食品加工業增長2.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長34.3%，化學原料和化學製品製造業增長29.4%，非金屬礦物製品業增長44.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.1倍，通用設備製造業增長7.3%，專用設備製造業增長19.4%，汽車製造業增長4.9%，電氣機械和器材製造業增長2.3%，電力、熱力生產和供應業增長27.4%，紡織業下降1.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降8.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降2.3%。

1-6月份，規模以上工業企業實現主營業務收入52.1萬億元，同比增長9.9%;發生主營業務成本44萬億元，增長9.5%;主營業務收入利潤率為6.51%，同比提高0.41個百分點。

6月末，規模以上工業企業資產總計109.4萬億元，同比增長7.4%;負債合計61.9萬億元，增長6.6%;所有者權益合計47.5萬億元，增長8.6%;資產負債率為56.6%，同比降低0.4個百分點。

6月末，規模以上工業企業應收賬款13.7萬億元，同比增長11.7%;產成品存貨41187.6億元，增長8.3%。

1-6月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.42元，同比減少0.37元;每百元主營業務收入中的費用為8.15元，同比減少0.03元;每百元資產實現的主營業務收入為96.8元，同比增加2.2元;人均主營業務收入為128萬元，同比增加14.2萬元;產成品存貨週轉天數為16.4天，同比減少0.1天;應收賬款平均回收期為45.5天，同比增加0.4天。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)