統計局：供給側結構性改革成效明顯 上半年工業利潤快速增長

7月27日從國家統計局獲悉，國家統計局7月27日發佈的工業企業財務數據顯示，今年上半年，全國規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，增速比1-5月份加快0.7個百分點。其中，6月份利潤增長20%，增速比5月份回落1.1個百分點。

國家統計局工業司何平博士指出，供給側結構性改革成效明顯。一是成本繼續下降。上半年，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用為92.57元，同比下降0.4元;其中，每百元主營業務收入中的成本為84.42元，同比下降0.37元。二是槓桿率繼續降低。6月末，規模以上工業企業資產負債率為56.6%，同比降低0.4個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為59.6%，同比降低1.2個百分點，國有企業去槓桿成效更為明顯。

何平表示，工業企業效益總體改善。一是盈利能力明顯增強。上半年，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.51%，同比提高0.41個百分點。二是產成品存貨週轉加快。6月末，規模以上工業企業產成品存貨週轉天數為16.4天，同比減少0.1天。

何平指出，新增利潤主要來源於鋼鐵、建材和石油開採等行業。具體來看，上半年，新增利潤較多的行業主要是：石油和天然氣開採業，利潤增長3.1倍;黑色金屬冶煉和壓延加工業，增長1.1倍;非金屬礦物製品業，增長44.1%;化學原料和化學製品製造業，增長29.4%;電力、熱力生產和供應業，增長27.4%。這五個行業對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為67%。

何平表示，儘管6月份工業生產增速比5月份有所回落，但價格上漲對利潤增長形成明顯支撐。6月份，工業生產者出廠價格同比上漲4.7%，漲幅比5月份擴大0.6個百分點。工業生產者購進價格同比上漲5.1%，漲幅比5月份擴大0.8個百分點。據測算，6月份價格變動對利潤增長的拉動比5月份多0.3個百分點。

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