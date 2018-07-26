【倫元投顧】低位階族布局

◆盤勢分析

美國與歐盟達成貿易協議，美股尾盤急拉收高、NASDAQ 指數甚至創下新高紀錄，然而台股卻激不起熱情，加權指數一度急拉衝上 11000 點，可惜又敗陣下來，雖然尾盤靠權值股拉抬重新站上，但盤面缺乏主流領軍，後市仍待觀察。

從盤面來看，被動元件轉向二線股補漲，主要是一線的 MLCC 短線漲高致追價無力，昨 (週三) 天晶片電阻漲價的消息沒有激勵該族群買力，反而是今天才補強，市場投機力的落後暗示投資信心不足，縱然有好消息也要等到有人點火才敢跟進，如此來看買盤係以短打為主；一旦一線龍頭股漲不動，其回檔壓力也會大增。

今天盤面有一特色，即股價位階最低的太陽能類股成為盤面焦點，該類股因中國大陸有關縮減太陽能補助的「61 新政」所引發的拋售潮，在市場庫存經過一個季度的去化後，近期需求已有回溫跡象，報價的回穩顯示最壞狀況「暫時」過去；如果只是因為這個理由而上漲，當然只能以跌深反彈視之，產業轉好才是股價波段漲升的關鍵。

近期台股常常隨著消息面而轉動，如被動元件、MOSFET 因漲價題材上揚，但偏向來回震盪，顯卡族則是跟著比特幣漲跌而波動，蘋果供應鏈更是死氣沉沉，盤面找不出中流砥柱的類股能延續漲勢；目前仍寄望在矽晶圓的崛起，這部分要等到 12 吋報價正式起漲才行。

楊天迪分析師

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