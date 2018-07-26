【顧德投顧】中小型個股開始輪漲

OTC 回測上升年線後，連續反彈 3 日，日 KD 已黃金交叉

【盤勢分析】

美股周三再度大漲，台股早盤直接開高，遇 11000 點後出現震盪，而攻擊量不足，預估指數仍以震盪為主，個股將出現輪漲

根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續黃金交叉，指數再度上漲 44.82 點 (本波已從 10523 上漲至 11018)！而在台灣 50 週 kd 黃金交叉帶動下 (近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，加權週 KD 有望被帶動 (明日確認)，而行情的規劃也如預期：先拉指數再拉個股，接下來中小型個股將表態 (主因 OTC 日 KD 已黃金交叉)，接下來不預設立場，股價讓它彈，做動態移動式停損停利即可！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數震盪收漲，台指 (08) 再過近期高點，恭喜操作多單的投資朋友，沒有多單的投資人可等震盪再找機會出手！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！風水輪流轉，很多的個股怎麼跌，就會怎麼漲回去！

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (+6)、5483 中美晶 (-3)、3532 台勝科 (-2)、6182 合晶 (+0.3)、3016 嘉晶 (+3.3)、3707 漢磊 (+1.5)

◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，蘋果新機準備推出，相關概念股準備開始拉貨，震盪時留意買點

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+4.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (+0.8)、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，美 TESLA 反彈

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯 (+2.73%)、4123 晟德 (+6.68%)、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡 (+4.08%)、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，今穩茂不再跌停，終場小漲 1 元 (今低 163，三日不破低，可望出現止跌契機)