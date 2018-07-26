商務部：美極限施壓和訛詐對中方不會有任何作用

針對美國日前威脅將對我國5000多億美元商品加徵關稅，商務部新聞發言人高峰26日表示，這種典型的極限施壓和訛詐的方法，對中方不會有任何作用，中方將堅決捍衛國家核心利益和中國人民利益。

高峰在商務部當日召開的例行新聞發佈會上說，我們註意到美方有關言論，美方出於國内政治議程的考慮，不惜損害全球經濟復蘇進程來之不易的良好環境，不惜影響全球價值鏈上的企業和消費者的利益，對外四處挑起和升級貿易摩擦，這種非理性的言行是極不負責任的。

高峰強調，自美發起對華301調查以來，美方一直沒有停止採取各種使貿易摩擦升級的措施，卻反而指責是中方導緻雙方談判陷入僵局，孰是孰非，這是不辯自明的。

他表示，磋商的前提是講誠信、守信用。據他了解的情況，目前雙方尚未就重啓談判進行接觸。

“中方已經多次強調，我們不願打貿易戰，但也不怕打貿易戰，併將堅決捍衛國家核心利益和中國人民的利益。”高峰說，同時，我們將加強與世界各國貿易夥伴的經貿合作，共同維護自由貿易原則與多邊貿易體製，推動世界經濟健康穩定運行。

高峰還指出，高通收購恩智浦未獲批準一案屬於反壟斷執法問題，與中美經貿摩擦無關。

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