復星醫藥(02196-HK)：復星高科技7月25日增持公司270.5萬股H股

復星醫藥(02196-HK)公佈，於2018年7月26日，公司完成配售6800萬股新H股股份，以緻公司已發行股份總數增加，因此，公司控股股東復星高科技對增持計劃作進一步確認。

復星高科技於2018年7月3日書面通知公司，擬於2018年7月3日起12個月内擇機通過上海證券交易所交易係統(含港股通)增持公司股份(包括A股及╱或H股)，累計增持總金額折合人民幣不低於1億元，累計增持比例不超過截至2018年7月3日公司已發行股份總數(即2,495,060,895股)的2%；增持主體在增持計劃實施期間及法定期限内不減持所持有的公司股份。

截至2018年7月25日收市，根據增持計劃，增持主體已通過上海證券交易所交易係統(含港股通)累計增持公司H股股份共計270.5萬股，佔公司2018年7月25日已發行股份總數(即本次配售前公司已發行在外股份總數2,495,060,895股，下同)的約0.11%，增持總金額按增持當日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率中間價計算折合人民幣約為9182萬元。截至2018年7月25日收市，復星高科技持有公司949,269,490股股份(其中：936,575,490股A股、12,694,000股H股)，佔公司2018年7月25日已發行股份總數的約38.05%。

因公司已於2018年7月26日完成本次配售，公司發行在外股份總數由2,495,060,895股增至2,563,060,895股。根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關規定，復星高科技特就增持計劃作如下明確：

增持計劃將繼續執行，即：增持主體擬於2018年7月3日(含當日)起12個月内擇機通過上海證券交易所交易係統(含港股通)增持公司股份(包括A股及╱或H股)，累計增持總金額折合人民幣不低於1億元、累計增持比例不超過本次配售前公司已發行股份總數的2%(含截至2018年7月25日增持主體根據增持計劃已增持的2,705,000股本公司股份)；增持主體在增持計劃實施期間及法定期限内不減持所持有的公司股份。

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