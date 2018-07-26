樂觀看美歐後續協商 德國經長：有機會廢除鋼鋁關稅

美國與歐盟達成共識，願一同努力，減少貿易壁壘；對此，德國經濟部長 Peter Altmaier 今 (26) 日表示，雙方的後續協商，應可在未來數週取得進展，重新審視鋼鋁關稅是件好事，「我們有機會將之廢除」。

美國總統川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將對貿易問題進行磋商，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

川普稱，美歐貿易關係進入新階段，將重新審視、嘗試解決鋼鋁關稅、歐盟報復性關稅等問題。

根據路透社報導，Peter Altmaier 說，「我樂觀認為，在未來數週、數月內，(後續協商) 可以取得良好進展。」

Altmaier 強調，能夠重新審視鋼鋁關稅，是件好事，「我們有機會將之廢除」。

不過，投資機構與分析師，未必抱持樂觀看法。

德國商業銀行 (Commerzbank) 在報告中指出，貿易戰告終，市場可以鬆口氣？我們持懷疑態度，很難想像，在歐盟承諾擴大進口美國液化天然氣與黃豆之後，這個問題就迎刃而解。

德國 MPPM EK 交易部門主管 Guillermo Hernandez Sampere 強調，在「下一階段」來臨前，美歐貿易戰獲得短期緩解，我們得開始習慣這種形式的「談判」；只要貿易戰的不確定性仍在，就可能對經濟前景造成傷害。