中央財政下達2018年農村危房改造補助資金266億元

為支持各地做好農村危房改造工作，近日，中央財政下達2018年農村危房改造補助資金78.5億元，加上已提前下達的187.5億元，2018年中央財政共下達農村危房改造補助資金266億元，支持完成低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭和建檔立卡貧困戶等四類重點對象危房改造任務190萬戶。至此，住房城鄉建設部於2016年排查統計的全國585萬戶四類重點對象存量危房改造任務已全部安排完畢。

中央財政補助資金採用因素法分配，重點支持改造任務重、工作績效好、貧困程度深的地區，併對列入國務院激勵支持名單的省份給予傾斜支持。財政部、住房城鄉建設部認真落實黨中央、國務院關於支持深度貧困地區脫貧攻堅的有關要求，在分配2018年改造任務時，將“三區三州”深度貧困地區現有的35.4萬戶四類重點對象危房改造任務全部提前安排，併在分配補助資金時增加深度貧困地區任務因素，提高對深度貧困地區省份的戶均補助水平。兩部同時要求，各地要在任務安排和補助標準製定上，加大對“三區三州”等深度貧困地區的傾斜支持力度，優先解決好邊境地區農村居民的住房安全問題，於2018年完成抵邊行政村的四類重點對象存量危房改造。

來源：財政部網站

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