港股終止4連升跌140點 騰訊跌5港元

港股7月26日終止四日升勢，高開低收，早段開市恒生指數已升破29,000點，較昨日高開162.5點，報29083.4點，為全日最高位；但之後便無以為繼，美股Facebook盤後股價急挫2成，亦打擊大市氣氛，港股不足一小時已轉升為跌，全日最低見28,625.08，收市報28781.14，跌139.76點或0.48%，成交金額814億港元，有所萎縮。

國企指數報收市報11021.35點，跌52.81點或0.48%。

7月恒生指數期貨報28774點 ，跌137點，未平倉合近10.08萬張。8月恒生指數期貨報28750點，跌139點，未平倉合約近3.8萬張。

騰訊(00700-HK)收市報374.8港元，跌5港元或1.3%。開市曾高開至382.8港元水平，45分鐘後便轉升為跌，只有一天升勢就此終止，成交金額83.54億港元。中國平安(02318-HK)收市報74港元，跌0.2港元或0.27%。

金融股連升4日後普遍下挫。建設銀行(00939-HK)收市報7.15港元，跌0.04港元或0.6%。工商銀行(01398-HK)收市報5.82港元，跌0.03港元或0.5%。上半年盈利增長14%的招商銀行(03968-HK)，收市報30.55港元，跌0.35港元或1.1%。匯豐控股(00005-HK)收市報74.75港元，跌0.3港元或0.4%。

曾發出盈喜指今年中期業績盈利增長50%的吉利汽車(00175-HK)，股價連升2天後亦告暫停，收市報19.04港元，跌0.64港元或3.3%。

融創中國(01918-HK)公佈發行2020年到期的4億美元8.625%優先票據後，股價連跌2天，收市報25.35港元，跌0.95港元或3.6%。

中國民生金融(00245-HK)逆市而升，收市報0.325港元，升0.02港元或6.6%；成交金額6.28億港元。公司前身為「中國七星控股」，前日股價曾衝上今年新高，至0.335港元，昨日略為回順，今天再次發力，最高曾見0.38港元。公司近期沒有通告介紹最新業務狀況。

控股權易手的朸濬國際(01355-HK)股價急升23.7%或0.22港元，至1.15港元，交易金額達1.06億港元。朸濬國際昨日公布，丁一凡及黄雲向袁富兒(要約人)出售2.69億股股份，佔已發行股本約60%，代價為3億港元，相當於每股售價約1.1152元，較停牌前每股0.930元溢價約19.91%。緊隨完成後，要約人及其一致行動人士將提出收購要約。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)