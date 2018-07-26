南華金融：國策谷基建 海螺潤泥可受惠

南華金融集團高級策略師岑智勇報告指出，近日水泥板塊盈喜頻傳，原因大致是因為上半年水泥價格上升，令到收入上升，並使盈利改善。參考國家統計局的資料，水泥行業在2018年上半年的產量較去年同期減少1.16億噸，原因是今年是三年去產能計畫第一年，作為手段之一的產能置換，實行減量置換已經成為硬指標。在這種背景下，令到2018年上半年的停窯力度沒有減弱，部分需求較差的地區停窯力度更大。另外是環保限產和停產，因環境不達標、天氣預警等臨時停產限產在期內已是屢見不鮮，以配合環保相關的國策。

在2018年1至6月水泥產量為9.97億噸，同口徑下上半年水泥產量同比下滑0.6%，全口徑下上半年水泥產量比去年同期減少了1.16億噸，同比下滑10.42%。在供應減少的同時，在上半年的需求其實也下降了，原因是基建投資增速下滑，或是受到PPP專案的規範和清理的影響，一來一回，水泥價格還是上漲了。

隨著近日國策有轉向跡象，內地2018年上半年固定資產投資增長6%，雖符合市場預期，但創1995年有紀錄以來新低。國家總理李克強於日前召開的國務院常務會議明確要求，加快今年1.35萬億元人民幣地方政府專項債券發行和使用進度，要求在推動基礎設施項目上早見成效，料措施將會拉動對水泥的需求，利好板塊表現。

在水泥板塊中，大部分在最新財年都錄得盈利，並錄得盈利增長，估計都能受惠於行業景氣向好。在板塊之內，在最新財年的股東回報率(ROE)高於15%的，就只有兩間，分別是海螺水泥(00914-HK)及華潤水泥(01313-HK)，她們的ROE分別為19.18%及15.98%。兩者比較，以海螺水泥的質素較佳，其邊際利潤(Profit Margin)為21.11%，高於華潤水泥的12.07%；其資產周轉率 (Asset Turnover)為0.65，高於華潤水泥的0.58；其財務槓桿 (Financial Leverage)為1.4倍，低於華潤水泥的1.93倍。

綜合而言，海螺水泥的邊際利潤較高，而且資產運用的效率較佳，同時負債較低，有助降低財務風險。海螺水泥的市盈率(PE)及市賬率(PB)分別為14.1倍及2.5倍，高於華潤水泥的11.8倍及1.7倍。儘管海螺水泥的估值略高，但仍為水泥板塊內之首選。不過，其實華潤水泥也有其賣點，就是其盈利增長較快，有助降低其市盈增長率(PEG)，使估值變得更吸引，可以考慮當成板塊內的次選。

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