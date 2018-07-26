【異動股】泰和小貸(08252-HK)為何午後斷崖式挫44%？

泰和小貸(08252-HK)今早以4.66元平開，上午10：00之後錯高見5.1元，之後「橫行」，不過，午後股價突然出現斷崖式下跌，低見2.6元，跌44.2%，現報3.15元，跌1.51元，跌32.403%。成交1070萬股，涉資4520萬元。

翻查泰和小貸資料，其於7月18日公布，公司預期截至2018年6月30日止6個月的股東應佔溢利與去年同期相比較，將錄得不少於70%的增長。

董事會認為有關溢利的增長主要由於公司首次公開發行股票募集的資金已動用於其業務導致利息收入增長，及公司無上市費用使費用減少所致。

泰和小貸35月8日上市，其IPO部份認購獲逾1.892億股新股，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數1.5億股約126.2%。

泰和小貸今日突然下跌，箇中原因不清楚，不過，內地近近期中國P2P網貸平台關停數量增加，中金預計P2P退潮或仍將持續2至3年，3年後正常運轉平台預計不超過200家，僅為目前運營平台數量的10%左右。

泰和小貸主要業務為向農業、農村及農民提供貸款、提供融資擔保、擔任融資機構代理以及其他融資業務。

貸款業務於現階段是否變得敏感，這可能是不能排除的。

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