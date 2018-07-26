經營權爭奪戰題材發燒 大同股價衝破40元大關 創逾18年來新天價

大同 (2371) 在經營權爭奪戰題材的發酵之下，週四 (26 日) 股價衝破 40 元大關，最高來到 41.2 元價位，大漲 9% 或 3.4 元，再創 18 年又 4 個月以來的新天價。大同在公司法修正案過關之後，未來持股超過五成的大股東，在持股滿三個月之後得自行召開股東臨時會，並改選董監事，此稱為「大同條款」的修正案，對林蔚山、林郭文艷為首的公司派不利，持股逾 10% 的三圓建設董座王光祥，如拉攏其他市場派，聲勢浩大。



據指出，目前公司派反撲之道，除增加持股之外，幾個資金來源不明的託管帳戶是否中資背景，將成角力戰場。而大同股價則在公司法修正案通過之後一路噴漲，週四再創新高。