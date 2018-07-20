大同股價逼近40元大關 公司提醒投資人「當心」並籲主管機關落實監控

公司法修正案過關，大同 (2371) 經營權大戰一觸即發，股價短線噴漲，即將挑戰 40 元大關。公司週四 (19 日) 晚間重訊強調該公司不涉入股市，營運以追求長期穩定的獲利為目標，提醒投資人「當心」，也呼籲主管機關落實執行監控機制。公司法修正案在本月 7 日正式過關，未來持股逾五成的投資人可不經董事會自行召開股東臨時會。一般預料，亦稱「大同條款」的修正案過關後，董監持股不足的上市櫃公司將面臨極大的經營權爭奪壓力，而大同股價因而在短期之內噴漲 56%，創下 18 年來新高價。



不過，該公司週四特地上傳股市觀測站重大訊息說明表明立場，呼籲投資人保護謹慎自身利益，並要求主管機關落實執行市場監控機制。大同指出，該公司一向專心經營，不涉入股市，雖股市為公開市場，每位投資者皆有其判斷與選擇，但提醒投資人，大同主要業務皆屬長期穩定的業務，如太陽能系統及智慧能源系統等新業務以及原本的家電與重電業務；資產開發亦需較長期時間方可完成，非短線可獲利者，該公司追求長期穩定獲利。



因此，該公司特地呼籲股票投資人當心，並支持該公司的長期發展。在此重訊呼籲後，大同週五 (20 日) 股價早盤下挫，最低來到 38.15 元價位，下跌 2.4% 與 0.95 元，成交量放大。

