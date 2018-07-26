交易失敗!高通收購恩智浦未獲中國監管部門批准

北京時間7月26日午間消息，中國國家市場監督管理總局今日午間尚未宣布是否批准高通收購恩智浦(NXP)半導體的交易。由於美國東部時間7月25日晚上11:59(北京時間7月26日中午11:59)是高通收購恩智浦的最後期限，這也意味著這家全球最大的手機芯片制造商放棄對恩智浦的440億美元收購。

目前尚不排除中國監管機構隨後批准，且高通重啟收購恩智浦交易的可能性。但高通公司一位負責人此前對第一財經記者說：“放棄之後，不能再重新(啟動)並購，因為合同約定一旦觸發，就不可逆了。”

根據高通和恩智浦此前達成的收購協議，如果在最後期限前得不到中國監管部門批准，高通就無法完成這筆交易，並需要向恩智浦支付20億美元的解約金。

高通在今日早間時候發布的財報中稱，公司不會再次延長將於美國東部時間周三午夜前到期的收購協議。高通公司首席執行官史蒂夫·莫倫科夫(Steve Mollenkopf)在聲明中說：“我們打算在今天協議到期之時終止收購恩智浦的協議，靜觀任何新的重要進展。”

莫倫科夫說：“在協議終止後，我們計劃回購價值多達300億美元的股票，向我們的股東交付高價值。”

他還在聲明發布後表示：“我們認為，公司繼續前進，減少業務中的不確定性，並專注於業務本身，才是公司應該做的事情。”

2016年10月，高通宣布將以約380億美元的價格收購恩智浦半導體，如果收購完成，這將成為目前芯片史上最大的並購案。此前高通並購恩智浦案已獲得美國、歐盟、日本、韓國和俄羅斯通過，但中國商務部尚未批准。

在中國外交部例行記者會上，外交部發言人耿爽表示：“具體情況，我還是得建議你向主管部門詢問。我能告訴你的是，高通和恩智浦是全球知名半導體企業，高通收購恩智浦的交易將對全球半導體產業產生深遠影響。中方有關部門正在根據《反壟斷法》規定，依法對收購案進行審查。審查過程中，中方有關部門與高通公司保持著良好溝通。”

高通今日發布的財報顯示，高通第三財季淨利潤為12億美元，比去年同期的9億美元增長41%;營收為56億美元，比去年同期的54億美元增長4%。高通第三財季業績超出華爾街分析師預期，對第四財季的盈利展望也同樣超出預期，推動其盤後股價大漲5%以上。

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