深圳房貸利率全線上浮 二套房利率上浮至20%

據深圳特區報消息，7月25日，從建設銀行深圳分行了解到，其住房貸款首套房利率由基準利率上浮10%調至上浮15%，二套房上浮至20%。此外，對近兩年貸款(包括信用卡)逾期兩期五次以内的，上浮25%。至此，四大國有行及招行、交通銀行等在深圳的首套房利率全部上浮至15%，二套房上浮至20%。

相關監測數據顯示，今年6月全國首套房貸款平均利率為5.64%，相當於基準利率1.151倍，與去年6月首套房貸款平均利率4.89%相比，一年當中悄然上升了15.34%。

值得註意的是，在深圳出現上浮的情況下，廣州個别銀行開始下調首套及二套的房貸利率。首套房利率方面，匯豐銀行由上浮25%降至上浮15%，上個月利率上浮30%的交通銀行降至上浮12%。

融360房貸分析師李唯一認為，雖然個别銀行利率出現下調，但短期内房貸併不會出現大幅轉變為寬松的情況，短期仍將是趨緊的狀態。接下來，在整體經濟形勢未發生重大變化的情況下，整體房貸利率仍保持上升趨勢，首二套利率差值將會趨於平穩。

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