【財華社-港股早評】2018年7月26日

1. 港股資訊
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數29166 (+246.31/+0.85%)。
港股通持續增持股票 :
上交易日(7月25日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK)其增持股數為175285000股，增持比例為1.56%，增持後持股量升至11422043189股，占整體發行量13.15%。第二位為 建設銀行(00939-HK)其增持股數為123390000股，增持比例為1.33%，增持後持股量升至9439698639股，占整體發行量3.92%。第三位為 農業銀行(01288-HK)其增持股數為86163719股，增持比例為3.77%，增持後持股量升至2373889973股，占整體發行量7.71%。
上交易日(7月25日)港股通增持比例最高股票首位為 民銀資本(01141-HK)其增持股數為80030000股，增持比例為17.71%，增持後持股量升至532110000股，占整體發行量1.14%。第二位為 香港寬頻(01310-HK)其增持股數為453500股，增持比例為15.36%，增持後持股量升至3406000股，占整體發行量0.33%。第三位為 華潤水泥控股(01313-HK)其增持股數為7358000股，增持比例為10.17%，增持後持股量升至79764000股，占整體發行量1.13%。
上交易日(7月25日)港股通減持股數最多股票首位為 中國生物制藥(01177-HK)其減持股數為-14662500股，減持比例為-2.98%，減持後持股量降至477579276股，占整體發行量3.77%。第二位為 數字王國(00547-HK)其減持股數為-13680000股，減持比例為-1.03%，減持後持股量降至1324400000股，占整體發行量4.97%。第三位為 石藥集團(01093-HK)其減持股數為-10520000股，減持比例為-2.27%，減持後持股量降至454187190股，占整體發行量7.27%。
上交易日(7月25日)港股通減持比例最高股票首位為 周生生(00116-HK)其減持股數為-10000股，減持比例為-23.26%，減持後持股量降至33000股，占整體發行量0%。第二位為 理文造紙(02314-HK)其減持股數為-2243000股，減持比例為-8.18%，減持後持股量降至25202000股，占整體發行量0.56%。第三位為 大家樂集團(00341-HK)其減持股數為-80000股，減持比例為-7.68%，減持後持股量降至962000股，占整體發行量0.15%。
1.2. 港股沽空數據
- 上日(7月25日)沽空金額下降至 港幣 119.37億元，(前交易日沽空金額158.55億元，同比下降-24.72%)。沽空金額占整體成交金額863.744億元的13.83%(上日占整體成交14.72%)。
整體成交金額 輕微下降至 863.75億元(上日成交1077.64億元 / 同比輕微下降 -19.85%)，沽空金額下降至 119.37億元(相比上日沽空金額158.55 億元 / 下降-24.72%)，非沽空金額下降至589.57億元(上日非沽空總成交金額771.37億元 / 下降 -23.57%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額 輕微下降至 863.75億元(相比前交易日成交金額1077.64億元 / 輕微下降 -19.85%)，藍籌股沽空占整體沽空金額 119.37 億內其中 58.95 億(前交易日藍籌股沽空金額76.78億元 / 同比下降 -23.23%)，沽空金額58.95億元占整體沽空金額119.37億中比例為 49.39 %。非藍籌股沽空占整體沽空金額 119.37 億內其中 60.43 億(前交易日非藍籌股沽空金額76.78億元 / 同比下降 -26.11%)，非藍籌股沽空金額60.43億元占整體沽空金額比例為 50.62 %。
最近20個交易日沽空數據比對
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