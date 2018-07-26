北上資金淨買入16.18億元 中國平安淨買入居首

7月25日滬指下跌0.07%，可交易A股中有43.00%的個股股價上漲，陸股通相關標的股中，股價上漲的佔40.01%，陸股通資金通過互聯互通渠道累計淨買入16.18億元。

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計，7月25日滬股通單日使用額度為14.70億元，深股通單日使用額度為3.11億元。從成交金額來看，陸股通全天合計成交金額為183.00億元，淨買入金額16.18億元。具體來看，滬股通累計成交金額103.33億元，成交淨買入13.71億元; 深股通累計成交金額79.67億元，成交淨買入2.47億元。

成交活躍股方面，滬股通前十大成交活躍股中，中國平安成交額為5.34億元，成交金額居首;其次是貴州茅台、海螺水泥，成交金額分别為5.09億元、3.58億元。以淨買賣金額統計，中國平安淨買入額為2.88億元，淨買入金額居首，該股收盤股價上漲0.68%。淨賣出金額最多的是恒瑞醫藥，淨賣出0.72億元，收盤股價上漲1.24%。

深股通前十大成交活躍股中，主板、中小板分别有5隻、5隻個股上榜，成交額居首的是海康威視，成交金額3.30億元;其次是格力電器、五糧液，成交金額分别為3.15億元、3.10億元。以淨買賣金額統計，有6隻股為淨買入，淨買入金額最多的是立訊精密，淨買入0.62億元，該股收盤上漲1.56%。

所屬行業來看，上榜的成交活躍股中，食品飲料、家用電器、電子等行業最為集中，分别有4隻、3隻、2隻個股上榜。以估值進行統計，上榜個股中動態市盈率最低的個股是招商銀行，市盈率為7.85倍;其次是寶鋼股份、海螺水泥等，市盈率分别為9.56倍、10.60倍。

資金流向方面，成交活躍股中主力資金淨流入最多的個股是五糧液，主力資金淨流入金額為10791.40萬元，主力資金淨流入居前的還有分眾傳媒、中國平安。主力資金淨流出的個股有10隻，淨流出資金最多的是格力電器，淨流出資金為50157.92萬元。

來源：數據寶

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