港股盤前—歐美貿易戰破冰、臉書大跌 港股屠熊挾空

今天推介 - 澳博 （880）

1）雖然 A 股有少許回吐，但港股週三仍能繼續造好。恆指高開 243 點後升幅曽一度收窄至約一百點，最終收報 28921 點，上升 258 點並錄四連升。大市成交按日卻回落約 20% 至 864 億。滬深港通成交金額更急回近 46% 至 88 億；流向仍是淨流入，但金額只是約 1 億。



板塊方面，澳門博彩股在大行報告推介下全面造好，半導體和手機設備也表現不俗。內銀、內險和內房普遍上升，醫藥股也大致上回穩，相反，基建及水泥則有平顯獲利回吐。做空方面，佔大市成交回至 13.8%，仍屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區又有兩個，一在 29000-29099，另一在 29200-29299，牛証重貨區則上移至 28200-28299。

簡評 ：昨天的升市對筆者來說並不意外，能成功突破熊証第一個重貨區 28800-28899 也不難猜到；當然，未能一舉突破 29000 點則稍為失望。回看昨天其他指標，成交及南下資金大減不是好兆頭，做空也繼續高企，輪換買賣也十分明顯。表現突出的澳門博彩和半導體股都是這次升浪比較落後的板塊。內銀在招商銀行（3968）強勁的業績下，升勢也衹是溫和，甚有強弩之末之勢。收盤後更發現北水撤出中行（3988）、建行（939）和工行（1398）（撤資均過億元），小心！



澳門博彩股是筆者多次在早報提及被市場低估的板塊，理由是港珠澳大橋的潛力未被反影；無獨有偶，今天大行推介的原因也是市場低估濠賭股未來 12 個月受惠基建改善之潛力。銀娛（27）仍是筆者長線首選，澳博（880）則是短線之選。另外，昨天尾市的騰訊（700）走勢有好轉，小米（1810）也沒有因為港交所押後同股不同權市場諮詢而走弱。



新經濟股莫非能接棒帶領大市破關？昨晚早段道指走弱近百點、人民幣急彈而夜期及 ADR 靠穩。醒來時因歐美貿易戰有正面突破而道指反跌為升，但 Facebook 在盤後大跌也要關注。推斷今天恆指表現應不會太差。留意 A 股在昨天整固後能否突破，屠熊挾空仍有誘因。

2）據《華爾街日報》報道，美國獲歐盟讓步，雙方可避免新一輪貿易戰。歐盟同意進口更多美國大豆，亦會下調工業品關稅，並對液化天然氣出口作出更多利好美國的政策。消息令道指從早段的下跌反過來，最終報升 172 點或 0.68%。納指則升 1.17%，達 7932 點並再創歷史收市新高。惟收市後 Facebook 的業績只是市場下限，股價在盤後大跌近 20%。另標指升 0.91%。美國上周原油庫存減少 610 萬桶，跌幅超過預期，紐約 9 月期油升 1.1%。十年期國債債息回升至 2.972%。港股 ADR 再揚 276 點，相當於恆指 29196 點水平，其中，權重藍籌滙豐、中海油、中石油、友邦及騰訊的 ADR 均比香港昨天收市上升逾 1%。

3）新股訊息 ：

蘋果日報 - 中國鐵塔（788）孖展認購反應冷淡，市場消息指，11 間券商首日為其借出近 6.67 億元孖展額，相當於公開發售集資 34.06 億元計，僅得近 20% 認購。 但市傳其國際配售已錄超額認購，消息指，鐵塔訂單情況火爆，歐美路演機構投資者一票難求。

信報 - 本港首隻無收入生物科技新股歌禮製藥 (1672），市場消息透露，初步統計歌禮凍資 33 億元，以其在港公開發售集資額約 3.59 億元計，超額認購逾 8 倍。歌禮認購人數達 1.6 萬人，錄得 5 張「頂頭槌飛」，每張涉資 1.8 億元。

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