新威國際(00058-HK)終止供股 料受公司秘書被廉署拘捕影響

新威國際(00058-HK)公布，根據該公司近期情況，於7月25日，該公司與包銷商共同協定終止包銷協議。終止包銷協議後，包銷協議所有條款及條件將不再具任何效力，包銷協議訂約各方於包銷協議項下所有責任將自終止當日起解除。因此，供股將不會進行。

終止供股。該公司認為，供股失效將不會對財務及╱或交易狀況造成任何重大不利影響，集團的業務及營運維持正常。

新威國際早前宣布，每2股供1股，供股價每股0.188元，發行不少於3.12億股，及不多於3.25億股。所得款項總額將不少於約5867萬元，及不多於6119萬元。

日前，新威國際公布執行董事兼公司秘書梁志輝被廉署拘捕，現正協助廉署調查。根據搜查令，廉署調查與一項或多項違反防止賄賂條例有關。

公布指，廉政公署專員昨日到該公司香港主要營業地點上門執行搜查令，要求提供有關一項於2014年完成、涉及Joint Expert Global Limited及其附屬公司之非常重大收購事項之若干資料。廉署上門期間，扣查公司若干會計、法定及電腦記錄以及有關收購事項之文件。

據董事會所知，集團成員公司或其僱員並非廉署調查對象，廉署尚未對梁志輝作出起訴。由於廉署現正進行調查，該公司將根據上市規則規定於適當時候另行作出公告。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)