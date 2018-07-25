小米3新機登台 供應鏈營運吃補

非蘋陣營第 3 季新機競出，小米台灣鎖定高中低階市場，今 (25) 日一口氣發表 3 款新機，聯發科 (2454) 無線通訊事業部總經理李宗霖，前聯發科共同營運長、現任小米產業投資部合夥人朱尚祖連袂出席站台；小米台灣總經理李佳峰強調，上半年銷售仍持續成長，未受 499 之亂的影響，看好新機登台銷售情況；在小米新機不斷上市下，市場看好供應鏈營運可望受惠，包含台積電 (2330-TW)、聯發科、富智康、英業達與友達 (2409-TW) 等。

小米台灣今日舉辦夏季新品暨全新行銷企劃發佈會，小米 8、紅米 6、及搭載 Google 原生系統 Android One 的小米 A2 等 3 款新機齊發，同時正式發布全新「米家人」行銷企劃，3 款手機分別與中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星合作開賣。

李佳峰指出，499 低價吃到飽資費戰改變手機的銷售結構，以往電信綁約購機比重達 7 成，現在則是出現下滑，反而是實體通路門市及單機的銷售增加，但對小米台灣來說，並沒有太大的影響，小米在銷售上自營比重一向都超過 5 成。

他表示，根據市調機構的統計，紅米 5 在台灣 6 月銷售上擠進前 10 名，但這僅是統計電信商的部分，如果加計電商的銷售，在排名上會更好，統計今年上半年，小米手機銷售持續較去年同期成長；他認為，499 的資費對小米來說，影響不大。

小米目前在台灣有 6 家實體門市，包括台北、台中小米之家共 2 家，台南、高雄、中和、台北三創小米專賣店則有 4 家，信義區的小米之家預計 8 月中下旬開幕，將會有不同的風格呈現，李佳峰指出，今年預計在台灣展店 10-12 家。

他表示，9 月預計在桃園開出小米專賣店，目前還在評估南部地區的展店；東部地區部分，日前已到宜蘭進行場勘，最快明年有機會開設專賣店；另外，松江路的小米之家也計畫整修，預計會把維修中心獨立，改成開架式銷售的店面。