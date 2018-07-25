統能國際攜台達電搶進空汙商機 首年目標標銷售萬台

統能國際今 (25) 日宣布，代理日本第一大 TORNEX 微塵隔離系統進入台灣市場，並攜手台達電 (2308-TW) 室內環境品質解決方案，搶進空汙市場商機，總經理魯世平指出，看好室內空氣品質管控市場機會，目前已獲得多家知名建設公司預定採用，預估第 1 年銷售目標將超過 1 萬台，有信心在第 1 年就可以獲利，他同時透露，除了台灣市場也將進軍中國及東南亞市場，預估在布局完成後將以 7 年時間朝向上市掛牌努力。

TORNEX 社長松井周先指出，TORNEX 是日本第一空氣品質解決系統領導品牌，有許多獨步全球的煙塵處理專利技術，目前包括日本成田機場、羽田機場等共有 150 個國際機場吸煙室採用，日本各大政府機關、企業、醫院與手術室等都已導入相關系統，吸煙室分煙設備市占全球第一。

他表示，TORNEX 外氣新風清淨機在過濾 PM 2.5 部分可以達到 98.5% 的去除效果，即使是比 PM 2.5 還細小的香煙煙霧 (PM 0.1-0.5) 也能濾除，最高去除效果可達 95%，這項新產品目前已在日本、韓國、台灣及中國大陸等市場銷售，在日本大型建築公司已指定使用，為日本最知名的品牌，未來可望呈現倍數成長，也是朝全球第一的目標邁進。

松井周先指出，在選擇海外市場部分，主要是以空氣品質來考量，在空氣品質差的地區，生意機會相對多；魯世平表示，台灣空氣品質排名全球第六差，中國則是全球第三差，尤以東北地區更加嚴重，統能取得台灣及大中華區、東南亞市場總代理權，將逐步布局相關市場。

魯世平指出，看好室內空氣品質管控的市場機會，引進日本 TORNEX 外氣新風清淨機，另外因應居家物聯網系統遙控整合，也與台達電合作，導入行動 app 遙控解決方案，可透過大數據即時監控，在全球各地都能即時掌握空氣品質，這部分也是目前全球唯一，預計將進一步帶動智慧健康安全宅市場風潮。

魯世平強調，新產品今日才正式對外發表，但目前已經獲得台中順天建設、台中寶禎建設、台北僑聯建設、源利工程等知名建設公司預定採用，除了新建案之外，包括辦公大樓、醫院、商場、一般住家等也都是重要目標對象，已在全台設立協力銷售維修據點，預估第 1 年的銷售目標可超過 1 萬台。

魯世平表示，統能國際初期資本額 1000 萬元，預計在銷售超過 3000 台時將會進行增資，可望增至 5000 萬元，日本 TORNEX 已表達投資入股的意願，他強調，有信心在第 1 年就獲利，未來朝上市掛牌方向努力，規劃先以 7 年時間拓展市場，再逐步邁向掛牌。