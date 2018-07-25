【華冠投顧】大盤量縮無聊盤 板卡族群強勢怎麼看?

華冠投顧 范振鴻 分析師

近期除權息旺季，但是振鴻在這邊並不鼓勵大家參與除權息，特別是在除權息前一天買進，為甚麼呢? 因為除權息的錢從哪來? 從你的股價而來，參與除權息除了手續費、交易稅，股利也是有課稅的，因此若有填息倒還好，但是若出現貼息的狀態，就變成標準的『賺股息，賠價差』，得不償失阿。

#盤勢分析

大盤今日振幅不到 40 點，若加回今天除權息蒸發的點數，今天僅小跌 10 點左右，且今天大盤量縮，就維持近期的看法，盤整多頭蓄力等待發動的機會，當然前提還是 10886 不能再被收破，否則近期的多單將再次被套牢，但另一個好消息是，融資重大套牢區 2330 台積電近兩週融資大減，讓整體融資餘額下降不少，這也會是有利多頭的發展，但另一個重災區 2317 鴻海融資退潮狀況就不佳，昨天融資還大增，今天鴻海除權息，填息之路可能會比較辛苦。

#族群追蹤

被動元件族群續彈第三天，2327 國巨已經接近頸線 930 的反壓，而近期板卡族群也頗強勢，但是這邊一樣提醒大家 6150 撼訊短線雖然有底部完成跡象，但從籌碼看法人是持續站賣方，且融資使用率超過 70%，這代表籌碼仍然偏混亂，若持有要留意停損停利。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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