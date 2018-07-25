【永豐期貨】台指選擇權盤後－被動元件撐盤 台股量縮震盪小跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 7 點至 10864 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 101.79 點，電子期逆價差縮至 - 3.09 點，金融期逆價差擴至 - 17.83 點。現貨部分，三大法人賣超 6.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1980 口至 15941 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2719 口至 44775 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3502 口至 21174 口。

週二美股漲跌互見，道瓊大漲但科技類股拉回修整，尤其費半指數紅翻黑後收盤跌幅逾 1% 以上，拖累週三加權指數下跌開出，在權值股台積電回檔與鴻海除息後仍走低背景下，多方追價意願降低，盤面上個股跌多漲少，而被動元件族群續漲成為撐盤主力，指數大抵落在平盤之下整理，終場加權指數下跌 29.6 點或 0.269%，收在 10965.79 點，成交量能 1230.21 億，較前一日縮減 230.13 億。技術面觀察，週三日 K 開低走高以短紅棒留上影線作收，5 日、10 日與月季線呈多頭排列，MACD 偏多向上。整體來看，昨日上費半大跌，但今日扣除鴻海除息影響約 11 點，台股實際僅小跌 18 點，顯示逢低承接買盤偏強，目前指數臨近 11000 點大關，近期行情呈上攻不易下跌難的盤整格局可能性較大，未來除了美股的財報狀況，被動元件是否能續強也是台股觀盤重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。由於週選擇權結算，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.23，仍大於中性值 1，整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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