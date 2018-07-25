【日盛投顧】半年線之上震盪

◆盤勢分析

1. 美國股財報亮眼，但部分科技股漲多回檔，美股四大指數漲跌互見。在無外圍利多加持下，台股早盤小幅開低，盤中因沒有大型權值股領漲，指數整日維持在 10950 點附近震盪，終場下跌 29.6 點，跌幅 0.27%，收在 10,965.79 點，成交量縮至 1228.85 億元。OTC 指數上漲 0.35%，表現相對亮眼。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股狹幅震盪收帶上影的紅 K 棒，目前月、季線上揚，短多型態未變。

(2) 量能：指數成交量持續萎縮，後續上漲宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標回升，MACD 狀柱體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 7.20 億元；外資 - 14.01 億元、投信 + 0.23 億元、自營 + 6.58 億元。

被動元件、主機板 (顯卡) 表現亮眼

1. 電子類股

(1) 被動元件：進入旺季與漲價題材，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6175 立敦周三股價緩步走高。此外，二極體 2481 強茂、5425 台半股價上漲超過 3%。

(2) 主機板 (顯卡)：周二比特幣再度上漲超過 6%，強勢站上 8400 美元，配合市場傳出 NVIDIA 新款 GPU 將即上市，2376 技嘉連續第二天上揚；二線顯示卡廠商 6150 撼訊、5386 青雲、2399 映泰、2465 麗臺強勢上漲。

(3)PCB 相關：七月營運轉強與日商入股，5340 建榮股價強勢漲停；另外，5469 瀚宇博、6191 精成科周三上漲超過 2%。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵：國際鋼鐵廠商股價轉強，帶動 2027 大成鋼、2031 新光鋼維持紅盤；銅價彈升與轉投資公司股價漲升，1605 華新股價連三漲、2009 第一銅漲幅超過 4%。

(2) 二線塑化：國際油價回升，油品利差擴大，小型塑化廠商 1305 華夏、1312 國喬周三股價上超過 2%。