【華冠投顧】台股果然出現回馬槍!挖礦股受利多激勵齊漲!

台股今日權值股休兵，挖礦股強攻，加權指數在平盤下狹幅震盪，終場下跌 29 點，收在最高 10965 點，成交量縮至 1228 億元，價跌量縮格局。

大盤指數近日由台積電 (2330) 與股王大立光 (3008) 領軍，上攻至 11000 點整數關卡前，出價漲量縮情況，因此在昨日已提醒過慎防大盤回馬槍。今日台股開低震盪符合規劃，指數今最高 10992，最低 10956，高低點僅差 36 點。整體上漲家數比下跌家數多，但今日量能更低，量能趨勢轉弱，需擔憂，未來將出現 2 種方式取量，第一向下殺盤取量，第二向上攻擊補量，但就以目前大盤籌碼面來看，是對多方有利，往下或連續大跌機率不高! 盤面族群個股持續快速輪動，今日強勢族群挖礦股，因國際投資大咖感興趣，且比特幣衝破 8 千美元 站上 2 個月新高，讓投資人重拾信心，相關個股包括撼訊 (6150)，青雲(5386)，華擎(3515)，麗臺(2465)，映泰(2399)，承啟(2425) 等均大漲表現，不過提醒要小心此族群上半年營收在衰退中，建議勿過度追價不過昨日強勢的智邦 (2345)，家登(3680)，達邁(3645)，鈞寶(6155)，群聯(8299)，中環(2323) 等，股價沒過高或小高後拉回發黑下跌，表現一日強一日弱，整體個股表現還是處於續航力不足之時，請大家追價務必謹慎小心。

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