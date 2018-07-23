〈寵物險當道〉強調三不一沒有 富邦產險首推無年齡限制寵物意外險

生育率逐漸降低的台灣社會，寵物已是不少民眾的必要家庭成員，繼明台產險、泰安產險後，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險今 (23) 表示，十全大補 - 兩全其美專案推出「毛小孩寵物加值」計畫，為業界首張無年齡限制的寵物意外險，保費平均一天不到 4 元。

台灣目前寵物險投保率不到 1%，相較英國 73%、日本 14%、美國 16% 的投保率，仍有很大的進步空間。

富邦產險表示，看好寵物在現今社會扮演夥伴、朋友，與家庭中重要成員的多元角色，推出業界首張「三不一沒有」的毛小孩寵物意外險保單，包括不限寵物犬貓年齡、不須體檢、不限特定獸醫院、沒有自負額，保費平均一天不到 4 元，提供意外醫療、第三人責任、協尋與喪葬費用等保障。

相較於市面上寵物保險有相關年齡和體重等限制，富邦產險寵物保險僅須完成寵物晶片植入與登記，不須體檢或健告，也無體重或年齡的限制。

值得關注的是，富邦產險提供的毛小孩寵物保障僅限犬或貓，若是為繁殖、狩獵、醫學用途等，則不在保障範圍內；而毛小孩寵物加值計畫，須搭配十全大補 - 兩全其美計畫一併投保，無法單獨投保。

根據保發中心統計，近年來投保寵物險的件數，年平均都在百件以下，而投保意願偏低的原因，包括投保限制多、部分飼主認為保費高而給付金額較低等，不過在毛小孩當道的環境，產險業者認為，寵物保險仍有很大的發展空間，但仍需要時間來推動。