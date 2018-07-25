中國投資界尚未有選擇黃金避險跡象--世界黃金協會專家

世界黃金協會首席市場策略師約翰·裏德（John Reade）表示，中國對黃金市場產生著巨大的影響，但面對人民幣匯率貶值以及經濟疲弱，目前為止還沒有註意到有中國投資界要買入黃金資產或者要投資於黃金資產的跡象。

他在中國國際黃金大會期間接受媒體訪問時指出，中國投資界是否會投資黃金資產的決策，會極大影響世界黃金和中國黃金價格；而中美貿易戰持續演進若推升美國核心通脹率至3%，亦可能會迎來更好的黃金投資時機。

「我特別關註的是，當人民幣匯率比較疲軟的時候，不管對美元還是對其他貨幣，這個時候中國的投資人是否會投資黃金資產，」裏德說。

中國是目前世界上最大的黃金生產國、消費國、進口國以及冶煉國，對於世界黃金市場無疑產生著巨大影響。

他指出，從每日的交易價格來看，美元確實是與黃金價格負相關，同時也是決定價格走向非常關鍵的一個因素；而另外一方面，確實似乎也看到人民幣匯率和黃金價格正相關，這也是匯率的另外一面。

裏德並提到，中國已成為全球最重要的黃金市場，而上海黃金交易所也成為世界黃金交易最大的交易所之一。

「現在我們每天非常關註的會影響市場走向的一個重要指標就是看每一天上海黃金交易所的成交量有多少，包括它所成交的價格和國際市場的價格相比，是一個什麼樣的狀況。」他稱。

他認為，實體黃金交易市場對於整個黃金定價來說起著至關重要的作用，可以說上海黃金交易所已成為全球最重要的交易所之一，可能僅次於北美的黃金交易所。

因美元強勢，金價持續下滑。現貨金周三報1,223.5美元/盎司，已較4月11日的高點下跌約一成；而同期美元指數走升約6%，因強勢美元而承壓的人民幣兌美元即期下滑約8%。

路透北京7月25日

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