台股盤前─鴻海除息大戲動見觀瞻 外資連6買但提防萬一關前震盪

台股昨日收 10995.39 點，逼近 11000 點關卡，今 (25) 日在鴻海 (2317-TW) 等 24 檔股票除權息交易，開盤就將蒸發 18.4 點的情況下，鴻海除息表現引發市場關注，法人認為，大盤短線漲多，上檔壓力沈重，需提防在「萬一」關前震盪，元大投信台股暨大中華投資部基金經理劉家宏指出，只要總體經濟未反轉，台股仍有區間操作空間。

台股昨日盤中震盪，被動元件股持續反彈，尾盤大單敲進台積電 (2330-TW)、台塑四寶及金控等權值股，一口氣拉高指數收在 10995.39 點，成交量 1438.97 億元；三大法人合計買超 48.12 億元，外資連續 6 個交易日買超，另外，外資在期貨淨多單減碼至 42056 口。

法人認為，外資台指期淨多單降至 4.2 萬口，現貨連 6 買，後續需觀察買超趨勢是否成形，技術面來看，KD、RSI 持續往上走，短多可期，但因已接近 11000 點實質壓力區，短線提防震盪。

元大投信台股暨大中華投資部基金經理劉家宏指出，雖然在外資將資金由新興市場撤回美國的趨勢中，台股也難免衝擊，但只要總體經濟尚未反轉，台股仍舊有區間操作的空間。

劉家宏建議，投資可往兩大方向進行，包括今年下半年受惠旺季效應的族群，及明年之後仍具成長潛力的產業，如果兼具兩項條件最佳；其中受惠下半年旺季的標的，首推 Apple 供應鏈有機會搭上換機潮。

此外，許多國家迎接 AI 大數據之際，已提前開發各項產品，相關基站的建置概念，甚至受惠手持裝置零件規格升級的標的，雖然明年內建 5G 的相關裝置占比仍低，但已會開始有產品推出並拉高規格，都建議可以持續留意布局。

法人認為，台股目前盤面多空不明，缺乏主流族群帶動，預期將反覆打底，美國科技大廠財報將陸續公布，市場看法普遍樂觀，預期 8 月後下半年電子產業景氣展望將更明朗，有助大盤後續的表現。

台股今日將有黑松、聯發、中化、佳大、南帝、鴻海、鴻準、精技、華經、太子、漢翔、中再保、統一證、融程電、宏致、大聯大、佐登 - KY、銘鈺、jpp-KY、迎廣、瑞儀、聯嘉、明基材、裕融等 24 檔股票除權息交易，鴻海的除息預估市值將減少約 346 億元，但在除息前卻遭外資降評，今日股價表現引發關注；另外，聯電將在盤後舉辦法說會，股價表現值得觀察。

美股部分，周二道瓊工業平均指數收高 197.65 點或 0.79% 至 25241.94 點；Nasdaq 指數收低 1.10 點或 0.01% 至 7840.77 點；S&P 500 指數收高 13.42 點或 0.48% 至 2820.40 點；費城半導體指數收低 14.80 點或 1.09% 至 1346.58 點。