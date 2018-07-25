傳最快於今秋在本港及瑞典作兩地上市、吉利汽車(00175-HK)母公司浙江吉利旗下的豪華車品牌富豪汽車(Volvo Cars)，其上市計劃遇上阻礙。據彭博引述消息人士透露，經初步與投資者接觸後，相關投資者對富豪汽車的估值，遠低於浙江吉利的預期，這落差或令富豪汽車有機會延遲上市。富豪汽車及浙江吉利對此均不予置評。

估值較吉利預期低936億

消息稱，浙江吉利與投資者就富豪汽車上市一事進行初步溝通，機構投資者對富豪汽車的估值約在120億至180億美元(約936億至1404億港元)之間，遠低於浙江吉利及富豪目標的160億至300億美元(約1248億至2340億港元)估值；以雙方給予的最高估值計，兩者足足相差逾120億美元(約936億港元)。

知情人士提到，吉利給予富豪的高估值，遠超於其他國際豪華汽車品牌，包括德國平治(Benz)母企戴姆勒(Daimler)及寶馬(BMW)目前市盈率。戴姆勒及寶馬現時均在德國交易所上市，市盈率分別約6.13倍及6倍；即使據機構投資者給予富豪的最低估值120億美元，以2017年盈利計，其市盈率亦已高於戴姆勒及寶馬達到7.5倍。

總部位於瑞典的富豪汽車，2010年被浙江吉利收購，其後吉利成為富豪最大股東，吉利目前持有富豪99%股權。富豪汽車今年5月傳出，擬於秋季在本港及瑞典作兩地上市，並已選擇花旗、高盛及摩根士丹利為安排行。

來源：信報

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