【IPO追逐】百濟神州回流 香港第二上市

美國納斯達克上市的中國生物製藥公司百濟神州（BeiGene）將在港作第二上市，昨日已通過上市聆訊，料會成為首隻回流本港的中資生物科技股。而首隻無盈利的生物科技股歌禮製藥(01672-HK)，昨日截孖展，雖然有證券行出現抽飛情況，但整體昨日孖展額仍有增長，反映「假疫苗」事件影響有限，綜合6家證券商共為其借出7.22億元孖展額，相當於公開發售超購逾1倍。

百濟神州的初步招股文件顯示，百濟神州主要是開發用於治療癌症的創新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物，以及商業銷售。目前，核心藥物有三項，其中一項為治療巨球蛋白血症的藥物，已與中國國家藥物監督管理局進行過一次新藥申請前會議，並認為在今年內可進行新藥申請。另外，百濟神州正於中國銷售三種許可藥物。

百濟神州雖然已有收入，但目前仍處於虧損狀態。截至今年3月底止首季虧損為1.05億美元，去年同期虧損為5062.3萬美元。期內，收入總額3254.4萬美元，去年同期未有收入。截至2017年底，全年虧損9603.4萬美元，2016年同期為1.19億美元，期內收入為2.55億美元，2016年同期為107萬美元。百濟神州計畫將集資所得款項用於內部研究、外部授權及業務發展合作，以及營運資金和拓展內部能力等。

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