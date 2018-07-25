中生北控生物科技(08247-HK)向中生檢驗所增資

中生北控生物科技(08247-HK)公布，7月24日，該公司、中國科學院控股及中生檢驗所訂立增資協議，據此，該公司擬向中生檢驗所之註冊資本出資金額4100萬元(人民幣.下同)(相當於4756萬港元)。於增資完成後，中生檢驗所之註冊資本將由900萬增加至5000萬元，其中94%及6%股權將分別由該公司及中國科學院控股擁有。中生檢驗所將維持為該公司之非全資附屬公司，而其財務業績於該集團之財務報表內綜合入賬。

中生檢驗所將更改其業務範圍為投資管理，並引入新體外診斷產品及專業團隊成員。憑藉其合營夥伴於研究及開發以及技術整合領域之資源及競爭優勢，中生檢驗所之目標為成立專注於體外診斷及分子診斷技術之完整閉環高科技診斷及健康平台。為達致上述目標，作為中生檢驗所之控股股東，該公司已同意根據增資協議進一步出資。

增資協議之訂約方同意，於增資完成後，中生檢驗所之公司名稱將更改為中科高新產業發展有限公司；及中生檢驗所之業務範圍將更改為投資管理。

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