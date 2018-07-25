騰訊(00700-HK)ADR升3.94元 內銀內險股續揚

道指反彈近200點，納指見歷史高位後微跌1點。港股ADR指數收報28898點，升236點，升0.82%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報379.14元，較港收市升3.94元，又再逼近380關；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.97元，較港收市升1.32元；港交所(00388-HK)ADR收報238.3元，較港收市升1.1元。
內銀內險股續揚，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.2元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.84元，較港收市升0.02元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.2元，較港收市升0.1元。
國際油價上升。中海油(00883-HK)ADR收報12.64元，較港收市升0.2元；中石油(00857-HK)ADR收報5.67元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.35元，較港收市升0.14元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.13元，較港收市升0.38元；聯通(00762-HK)ADR收報9.67元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.54元，較港收市升0.04元。
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