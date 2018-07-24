中央政策轉向 港股漲406點 中交建升近12%

港股一洗多日頹氣，國務院常務會議釋放重要信號：“積極財政政策要更加積極，穩健的貨幣政策要鬆緊適度”，期待已久的政策風向已經明確。受消息刺激，恒生指數7月24日收市報28662點，較昨日28256.12高460點或1.44%，成交金額亦回升至1078億港元。國企指數收市報10973點，升242點或2.26%。

市場期望中央再透過基建投資拉動經濟增長，基建股顯著造好。中國交通建設(01800-HK)股價急升，收市報8.37港元，升0.89港元或11.9%。安徽海螺水泥(00914-HK) 亦急升8.2%或3.7港元，收市報49港元。

騰訊(00700-HK)亦跟隨大市上揚，收市報375.2港元，升4.2港元或1.1%。中國平安(02318-HK)收市報73.35港元，升1.75港元或2.4%。

「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，金融股受惠，建設銀行(00939-HK)收市報7.14港元，升0.22港元或3.2%；工商銀行(01398-HK)收市報5.82港元，升0.19港元或3.4%；招商銀行(02828-HK)升幅較凌厲，收市報30.55港元，升1.2港元或4.1%；農業銀行(01288-HK)漲幅亦達3.2%或0.12港元，收市報3.82港元。

大市造好，但仍然有多只重磅股逆市下挫。小米-W(01810-HK)早段亦跟隨大市上揚，高見19.7港元；惟無以為繼，於下午3時左右更轉升為跌，收市報18.24港元，跌0.78港元或4.1%；連續第4天股價下滑。受疫苗事件持續發酵影響，石藥集團(01093-HK)股價繼續受挫，收市報報21港元，跌0.45港元或2.1%。新奧能源(02688-HK)於20日中段曾一度破頂高見92.35港元後，獲利盤湧現，今天繼續逆市下滑，收市報83.85港元，跌1.45港元或1.7%，股價連跌兩天。

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