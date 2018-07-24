HTC轉向發展區塊鏈手機 市場唱衰

手機製造商宏達電 (HTC)(2498-TW) 近年營運陷入掙扎，試圖注入新的活力，在 5 月宣布將開發名為 Exodus 的區塊鏈手機，不過分析師並不看好這樣的轉型。

外電報導，HTC 未透露太多關於 Exodus 的細節，新機基本上運行 Android 系統，並擁有一個儲存數位貨幣的錢包，支持比特幣及以太幣等主要加密貨幣，由公司的「去中心化長」Phil Chen 帶領研發。

Exodus 並非第一款已宣布的區塊鏈智慧手機。Sirin Labs 公布了一款名為 Finney 的類似設備，售價 1000 美元，硬體方面接近主流手機規格。雖然 HTC 沒有透露 Exodus 的價格範圍，但公司表示它將與 Sirin Labs 的設備相當。

一些分析師認為，至少短期間內，區塊鏈難以吸引大量的手機用戶，HTC 只是在盲目追逐潮流。

Counterpoint Research 的分析師 Anshika Jain 表示，這類手機目標用戶非常有限，因為很少有人了解這項技術的好處。這種情況之下，很難幫 HTC 增加市占。

IDC 的設備研究副總裁 Bryan Ma 指出，Exodus 不能幫助 HTC 轉虧為盈，HTC 選擇加入這個潮流，或者試圖圍繞區塊鏈進行宣傳，這樣的策略令人費解。根據 IDC 的數據，HTC 今年第 1 季市占僅有 0.2%。

HTC 的 Chen 在接受《CNBC》採訪時表示，Exodus 會是市場上最安全的冷錢包，並讓人們更易於與科技互動。Chen 表示，Exodus 是個完全獨立於手機之外的產品，針對不同的受眾所推出。他認為，由於區塊鏈技術，智慧手機的概念將徹底改變。