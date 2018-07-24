工信部：取消流量漫遊費惠及7.8億用戶 流量資費降30%今年落地

7月24日，國新辦舉行2018年上半年工業通信業發展情況發佈會。工業和信息化部信息通信發展司司長聞庫在回答記者提問時表示，叁大基礎電信運營商7月1日全面取消流量“漫遊”費，預計將有7.8億用戶受到這項政策的優惠。

今年政府工作報告中提出了取消流量“漫遊”費的要求。聞庫指表示，要求提出之後，工業和信息化部以及叁家基礎電信運營企業立即行動。前期，叁家基礎電信企業紮實做好係統調測，特别是服務係統、計費係統等的調測和各項準備工作，對塬先的一些資費套餐進行了梳理、歸類、調整。

目前，從7月1號開始，取消流量“漫遊費”已正式實施，資費套餐中的本地流量和省内流量全部升為全國流量，而且不需要用戶申請，自動生效。根據電信運營企業的初步測算，預計將有7.8億用戶受到這項政策的優惠。

聞庫表示，接下來，工業和信息化部將繼續落實各項提速降費的要求，要繼續做好取消流量漫遊費的實施工作，督促要求叁家基礎運營企業，認真對待實施過程中用戶提出的問題及投訴，積極妥善給予解決。

聞庫指出，還要繼續打造良好的競爭環境，鼓勵運營企業不斷挖潛增效，為降費打下基礎。“年初企業提出的各種降費舉措，如移動流量資費降低30%，今年一定得落地。此外還有家庭寬帶、企業專線使用費降低等等，也要全部都完成。”

來源： 人民網

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