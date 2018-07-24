高通低價搶市來勢洶洶 市場擔心影響聯發科Q3展望

今早市場傳出，手機晶片大廠高通啟用降價搶市策略，此舉衝擊到聯發科 (2454) 下半年銷售量，連帶恐造成聯發科第三季營收展望恐不如預期，受此消息影響，聯發科今早股價重挫，最低價位來到 262.5 元，下跌 9 元。高通的手機晶片，主打高階的驍龍 800 系列、中高階的 600 系列，以及低階的 400 和 200 系列，今年則加碼推出甚具 CP 值的 700 系列，此系列晶片，帶入了人工智慧（AI）功能，上半年有使用三星 10 奈米 LPE（Low-Power Early，低功耗早期版）製程的 710 平台，下半年有採用三星 8 奈米 LPP（Low-Power Plus，低功耗強化版）製程的 730 平台。



在高通積極以價搶市的影響下，近期法人圈傳出，聯發科第三季展望恐會不如預期，甚至有傳言，聯發科第三季營收季增率恐僅個位數百分比，受此利空消息影響下，聯發科今早股價重挫。