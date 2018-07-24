MSCI明晟將中國A股納入指標指數為錯誤決定--投資人調查

根據一份針對中國公司治理的新報告，近半數受訪的國際投資人認為，MSCI明晟(MSCI.N)6月起將中國A股納入MSCI新興市場指數的標志性決定是錯的。

MSCI將中國內地股票首次納入指標全球新興市場指數，被視為中國市場向國際資本開放的重要裏程碑。追蹤MSCI新興市場指數的基金估計達1.9萬億美元。

但亞洲公司治理協會(ACGA)對外國投資人的調查顯示，其中48%認為MSCI納A是錯誤決定，僅有27%認為是正確之舉。

這項調查結果公布於ACGA的一篇報告中，報告主要在探究「中國獨特的公司治理制度」。

對於關註中國市場的投資人而言，公司治理長久以來一直是熱門議題，但MSCI納A的決定，讓公司治理受到更多關註，因為追蹤MSCI指數的基金經理人現在必須跟進投資A股。

中國當局正在努力改善國內企業的公司治理狀況，但他們的目標可能與國際機構投資者的目標還存在差異。

調查報告稱，59%的投資者感到無法理解中國的公司治理，包括有關非執行董事、監事會以及黨支部的角色和職責這種做法。

ACGA的調查表明，中國當局需要采取更多措施來減輕投資者的疑慮，尤其涉及上市中資企業的公司治理結構方面。中國當局希望逐步將更多A股企業納入MSCI指標股指。

接受ACGA調查的投資者中，有68%稱與內地上市的中資企業打交道「十分困難」。僅有2%的投資者稱沒有問題。

中資企業--主要為美國和香港上市企業--目前在MSCI新興市場指數中的權重略超31%，其中A股企業僅占0.8%。如果將來A股企業被全部納入，那麽中資企業在該指數中所占權重將超過42%。路透香港7月24日

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