股指期貨鬆綁受益股蠢動 分析師提醒：一步到位可能性低

昨 (23) 日傳出股指期貨可能再度鬆綁，期貨概念股今 (24) 日依舊強勢表現，昨日漲停的中國中期 (000996-CN) 一早一度大漲近 8%，其他相關類股同樣有所表現。分析師認為，股指期貨鬆綁對市場當然是利多，但認為一步到位可能性極小。

今日一早期貨概念股再度拉升，昨日漲停的中國中期漲幅最高逼近 8%，美爾雅、弘業股份、廈門國貿等個股均有不同程度上漲。

中國中期今日早盤走勢 (圖自新浪財經)

中信證券分析團隊指出，從上證 50、滬深 300、中證 500 三大股指點位、估值水準等來看，當前向下空間遠大於向下風險，如果接下來期指約束放鬆，有利於套保功能發揮，對於穩定現貨持倉，分離風險交易與股票價值投資，引入增量資金都有積極作用。進而也有利於市場會逐步趨穩，改善市場流動性。

回顧 2017 年股指期貨曾兩度鬆綁，例如將單一合約的每日開倉交易量上限從原本的 10 手提高至 20 手、調低交易保證金、調降手續費等，股指期貨市場成交量、持倉量有所放大，期指貼水現指的情況有所轉佳，但仍未完全解禁，交易成本較高，流動性也有待進一步提升。

由於股指期貨是最基礎、最成熟、交易最活躍的金融衍生品，沒有充足的市場流動性，相關機構的套期保值需求就無法實現，也讓外界持續呼籲進一步鬆綁先前立下的交易限制措施。

中信證券分析團隊預估，預計接下來證監會逐步放鬆的可能性可能遠高於一步到位。昨日證監會副主席方星海提到的「恢復常態」，可能代表保證金水準、開倉及平倉手續費、開倉及持倉數量限制全面恢復到 2015 年上半年的狀態，一步到位的可能性極小，認為放鬆進度可能會依照市場運行狀態、投資人情緒以及每次放鬆後期指的成交持倉狀態而定。

由於期貨類股對於政策性利多訊息較為敏感，中銀國際證券認為，根據期貨公司 2015 年的業績表現，利潤超過人民幣 5000 萬的上市公司中，除了 12 家上市券商之外，只有華麗家族一家。另外，美爾雅、華麗家族、中國中期的期貨業務淨利潤貢獻超過上市公司淨利 100%；大恒科技、雲南銅業、弘業股份的期貨業務淨利潤貢獻超過 10%；廈門國貿的期貨業務淨利潤貢獻約 7.27%。