【異動股】產品有突破 丘鈦科技(01478-HK)飈升逾27%

丘鈦科技(01478-HK)股價現飈升逾27%，報5.85元，成交1180萬股，涉資6300萬元。

丘鈦科技股價大升，是由於該公司公布集團於開發3D結構光模組和屏下指紋識别模組的新產品上取得重大突破，併已正式開始量產和銷售。於2018年7月，集團成功取得一家為獨立第三方的中國領先智能手機品牌製造商的首批3D結構光模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過一百萬顆，以及成功取得另一家同為獨立第三方的中國領先智能手機品牌製造商的首批屏下指紋識别模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過七百萬顆。根據該等備料需求指示，集團將採購特定數量的原材料，以應對未來數月該等客戶對3D結構光模組和屏下指紋識别模組的採購需求。

董事認為為智能移動通信終端提供3D影像能力是集團持續努力的戰略方向之一，發展3D結構光模組和屏下指紋識别模組業務將會令集團業務更多元化，有利於擴闊集團的收益基礎，也有利於進一步優化集團的產品結構和鞏固客戶關係。因此，董事會認為開展3D結構光模組和屏下指紋識别模組業務符合公司及其股東的整體利益。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)