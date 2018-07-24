彭博：港IPO 平均超購近兩年新低

新股認購市場受「寒風」吹襲，重磅新股如平安好醫生(01833-HK）、小米(01810-HK)等上市首日股價表現均平平，更有新股不足額認購。有外電引數據指，本月在香港招股的新股，平均公開發售部分認購只有28.72倍，為2016年以來最低水平。

本月新股不足額認購比例兩年高

據彭博報道，本港的新股市場突然遇冷，在4月份招股的新股，公開發售部分平均錄得1191.05倍超額認購，惟其後新股認購比例急跌，在5月及6月份分別下跌至300.98倍及153.88倍， 7月份更跌至雙位數， 僅錄得28.72倍認購，是自2016年1月以來的最低水平。

該報道又提到，在本月21隻招股新股之中，有6隻均於公開發售部分不獲足額認購，不足額認購比例是自2016年11月以來最高。其中經營內地互聯網家裝平台「齊家網」、獲百度入股的齊屹科技（01739-HK），在公開發售部分只獲14%認購，是本月新股之中反應最差。報道又稱，恒指由今年1月的高位至今累跌了15%，加上銀行的拆借利率上升，令部分券商亦緊隨上調利率，整體市况向下及借款成本上漲等因素，均影響投資者認購新股的意欲。

來源：明報

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