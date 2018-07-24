多省份下調抗癌藥價格 目錄外醫保準入談判不斷推進

據新京報消息，近日，多個省份藥採平台陸續傳來藥品降價的消息。6月29日，湖北省公立醫院藥品(耗材)供應保障平台發佈公告稱，響應國家稅改政策，根據企業申請，下調輝瑞15個品種、20個品規藥品掛網價格，降幅3.4%-10.2%。

7月4日，北京醫藥集中採購服務中心發佈提醒，輝瑞和西安楊森等公司已通過北京市藥品陽光採購自主降價功能，其中不乏抗癌藥物。以克唑替尼(賽可瑞)為例，該藥主要用於治療非小細胞肺癌，於2011年8月獲得美國食藥監局優先審批批準上市。原掛網價5.34萬元的克唑替尼(250mg規格)，每盒將降價2078元，降價幅度為3.9%。

值得註意的是，醫保目錄外的獨家抗癌藥，其醫保準入談判也在不斷推進中。7月12日，國家醫保局表示，將以省為單位，開展抗癌藥專項集中採購。截至目前，湖北、甘肅、北京、四川、山東等多個省份已開始對抗癌藥價格進行調整，四川是首個公佈關於抗癌藥專項談判的省份，該談判已於7月13日啓動。

財政部此前公佈的103個抗癌製劑清單中，已有82種被納入醫保目錄(2017年版)和36個談判品種，這些品種也將成為抗癌藥專項集中採購的重點。在剩餘的21個非醫保品種中，有17個為獨家品種(13個為外企獨家，4個為國產獨家)，這些或將是本次準入談判的重點。

來源：新京報

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